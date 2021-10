La sortie de la première promotion de médecins est attendue au mois de décembre prochain à l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), a-t-on appris samedi auprès des cadres de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Cette promotion est composée de 37 lauréats ayant accompli leur cursus au niveau de la faculté de médecine de l’UKMO qui a ouvert ses portes lors de la rentrée universitaire 2014/2015, a indiqué à l’APS le vice-doyen de la même faculté et maître assistant hospitalo-universitaire, Dr.

Adib Nouicer, en marge d’une rencontre régionale sur le développement du système national de santé.

Ces futurs médecins ont bénéficié de l’encadrement pédagogique théorique et pratique nécessaire, en collaboration avec le secteur de la santé dans la wilaya, a-t-il ajouté.

M. Nouicer a, dans le même sillage, exprimé, sa gratitude pour la contribution de l’hôpital militaire régional universitaire d’Ouargla à l’accompagnement de la faculté de médecine d’Ouargla, en matière de suivi des stages pratiques périodiques ainsi que le rôle positif du corps médical militaire dans la formation des étudiants de la faculté. D’autres praticiens ont, à cette occasion, souligné, l’importance de la réalisation du projet du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Ouargla non seulement pour promouvoir les prestations de santé dans la région Sud-est du pays, mais aussi de satisfaire les besoins de la faculté de médecine qui sera renforcé prochainement par de nouvelles installations pédagogiques, dont les travaux sont en cours d’exécution.

Organisée à l’Institut national de formation supérieure paramédicale (INFSP), en vidéoconférence , la rencontre s’est déroulée en présence des praticiens de la santé publique et représentants d'organisations de la société civile de la wilaya d’Ouargla, en plus des participants issus des wilayas de Touggourt, Tamanrasset, Illizi, Laghouat, Ghardaïa, In-Salah, In-Guezam et Djanet . La rencontre a été marquée par l’organisation de six ateliers portant sur les différents thèmes notamment le développement des activités de santé publique (prévention, promotion et protection), la gouvernance et gestion des établissements de santé, les personnels de santé (gestion des carrières), a précisé le directeur de la santé local, Tarek Belbey.

La formation et la valorisation des ressources humaines, le financement des activités des établissements publics, les médicaments et les équipements de santé sont d’autres thèmes retenus aux travaux de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une série d’assises régionales initiées par le ministère de tutelle, a ajouté le même responsable. Elle sera sanctionnée par des recommandations en prévision d’une prochaine rencontre nationale visant à débattre la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la santé , a-t-il fait savoir .