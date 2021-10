Le narcotrafiquant le plus recherché de Colombie, Dairo Antonio Usuga, connu sous le nom d'"Otoniel", a été capturé dans le nord-ouest du pays, a annoncé samedi le gouvernement colombien.

"Reconnaissance spéciale aux forces de sécurité (...) pour la capture à Necocli de Dairo Antonio Usuga, alias 'Otoniel', haut dirigeant du Clan del Golfo", a déclaré sur Twitter Emilio Archila, conseiller du président Ivan Duque. Le Clan del Golfo est le plus puissant gang de narcotrafiquants de Colombie, premier exportateur mondial de cocaïne. L'arrestation d'Otoniel représente le plus gros coup porté par le gouvernement colombien au crime organisé dans le pays. Les Etats-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Le narcotrafiquant a été capturé à Necocli, l'un des principaux bastions du Clan del Golfo, près de la frontière avec le Panama. Otoniel, 50 ans, était à la tête de gang de narcotrafic formé d'anciens membres de groupes paramilitaires qui ont mené une lutte acharnée contre les guérillas de gauche jusqu'aux années 2010.

Le Clan del Golfo est présent dans près de 300 municipalités du pays, selon le groupe de réflexion indépendant Indepaz.