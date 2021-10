Les unités de la protection civile de la wilaya d’Oran sont venus à bout d'un incendie qui s'était déclaré jeudi matin au niveau de la ceinture de transport portable des marchandises lourdes du complexe sidérurgique Tosyali, dans la zone industrielle de la commune de Bethioua à l’Est d’Oran, a-t-on indiqué dans un communiqué de ce corps d’intervention.

Les unités opérationnelles de la protection civile, présents sur les lieux du sinistre aux environs de midi, ont pu éteindre le feu et freiner sa propagation au reste de l’usine, a-t-on souligné de même source, précisant qu'aucune victime n'est à déplorer.

L'intervention a nécessité d’importants moyens humains et matériels, à savoir 115 agents et cadres de la protection civile de différents rangs dotés de 16 engins anti incendie de différents tonnages, une échelle mécanique et deux véhicules d’extinction, a-t-on relevé.