La brigade de recherche et d'intervention (BRI) et la brigade anti-stupéfiants relevant des services de la Police judiciaire de la wilaya de Tipasa ont démantelé un réseau criminel transfrontalier et saisi près de 42 kg de kif traité, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic international, la BRI et la brigade anti-stupéfiants relevant des services de la police judiciaire de la wilaya de Tipasa ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel transfrontalier composé de 12 individus et à la saisie de près de 42 kg de kif traité, 03 véhicules, 03 motocyclettes, des armes blanches de différents types et 214 millions de centimes", a précisé la même source.

"Après parachèvement des procédures juridiques en vigueur, les mis en cause ont été présentés aux juridiction judiciaires compétentes", a ajouté la DGSN.

Par ailleurs, les services de la sûreté publique de la wilaya d'Alger ont recensé plus de 9.000 contraventions forfaitaires durant 15 jours, selon le même communiqué.

"Dans le cadre de ses efforts consentis en vue de réduire les accidents de la circulation au niveau du secteur urbain de la capitale, les services de Sûreté publique relevant de la Sûreté d'Alger ont enregistré, du 26 septembre au 09 octobre, 9.564 contraventions forfaitaires, 505 délits, 99 infractions de circulation et déféré 169 individus pour parachever les procédures légales", a précisé le même communiqué.

Ces activités ont donné lieu au retrait de 2.892 permis de conduire, la mise en fourrière de 184 véhicules pour stationnement anarchique, a ajouté la DGSN qui fait état du contrôle de 158 motocyclettes et 2.903 sabots placés.

La Sûreté de la wilaya d'Alger appelle les citoyens à contribuer davantage à assurer "la sécurité" notamment sur les routes, et rappelle qu'elle met à leur disposition le numéro vert 1548, celui de secours 17, outre le numéro 104 et l’application "Allo Chorta" et sa page Facebook pour signaler toute atteinte à leur sécurité et à leurs biens.

Dans une affaire distincte, les services de la Sûreté de la circonscription administrative d'El Harrach ont traité une affaire de commerce illégale de produits pyrotechniques qui a donné lieu à l'arrestation du suspect et la saisie de de près de 25.000 unités de pétards et produits pyrotechniques de différents types en sus d'un montant de 140.625 DA, un véhicule touristique et 04 téléphones mobiles.Après parachèvement des procédures légales, le dossier judiciaire sera transféré au parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.