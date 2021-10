Plusieurs routes ont été coupées à la circulation dans certaines communes de la wilaya d'Illizi suite aux crues et débordements d'Oueds engendrés par les fortes précipitations enregistrées dans la nuit du mercredi à jeudi dans la région.

Les précipitations, qui se sont abattues toute la nuit de mercredi jusqu'aux premières heures de jeudi, ont été à l'origine de la perturbation de la circulation routière dans différents quartiers, ainsi que de routes de wilaya et l'isolement de certaines localités, à l'instar de Tinemri, Takabelt et Tin-Tourha.

Accompagnées de rafales de vents, les fortes chutes de pluies ont également provoqué le bouchage d'avaloirs et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que le débordement d'Oueds, dont celui d'Illizi, sans causer de dégâts.

Devant cette situation, une cellule de crise a été mise en place par les services de la wilaya pour suivre et évaluer les conséquences de ces intempéries et s'enquérir des dispositions prise en termes de moyens humains et matériels et du degré de vigilance pour faire face à d'éventuels risques d'inondations.