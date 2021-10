Mille microcrédits ont été affectés par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme au titre de l’exercice 2022 pour le lancement d’activités génératrices de revenus dans le domaine de la pêche et de la pisciculture, a indiqué mercredi à Skikda la première responsable du secteur Kaoutar Krikou.

Dans son intervention, lors de l’ouverture, au palais de la culture Malek Chebel, d’une exposition locale sur le dispositif des microcrédits, en compagnie du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme a relevé que l'affectation des microcrédits, attribués par son département, se fera par le truchement de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Mme Krikou a ajouté que les services de son département ont lancé des stages de formation dans diverses activités liées au secteur de la pêche au profit des porteurs de projets, notamment les catégories précaires, des femmes au foyer et des femmes rurales, précisant que parmi ces activités figurent l’élevage de poissons d’aquarium, la confection de filets de pêche et le séchage de poissons.

"Ces microcrédits consacrés aux activités de pêche s’inscrivent dans le cadre du principe de solidarité gouvernementale et de coordination intersectorielle entre les départements ministériels de la Solidarité et de la Pêche pour la prise en charge des catégories vulnérables et leur insertion dans la vie économique", a souligné la ministre, notant que ses services œuvrent pour concrétiser ce principe par le lancement du programme national d’appui à l’orientation entrepreneuriale dans le secteur de la pêche.

La ministre a également souligné que le nombre de bénéficiaires du dispositif de microcrédits dans le secteur de la pêche, estimé actuellement à 946, augmentera davantage à la faveur des mécanismes de formation, de financement et d’accompagnement et d'autres mesures incitatives, avec en tête les mesures fiscales décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les deux ministres ont également présidé l'opération de distribution de cinq attestations d’attribution de microcrédits au profit de professionnels de la pêche, avant de donner le coup d'envoi d'une caravane de sensibilisation des acteurs de la pêche aux avantages du dispositif du microcrédit, de l’assurance des équipements et du matériel, et présider l’ouverture de trois ateliers de formation relatifs à l’élevage de poissons d’aquarium, à la confection de filets et au séchage du poisson.

Les deux ministres ont clôturé leur visite de travail à Skikda par l’inspection du port de la commune d’El Marsa, où une exposition de sensibilisation a été organisée par la CNAS et la CASNOS, et par une visite à la station pilote d’élevage de crevettes dans la même commune où il a été procédé à la présentation de trois projets de pisciculture.