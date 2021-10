Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a honoré, jeudi à Alger, des acteurs du mouvement sportif national, à l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de la création de l'instance olympique algérienne et de la journée nationale de la presse.

A travers leur longue contribution au service et développement du sport national, plusieurs personnalités sportives ainsi que des journalistes de la presse sportive ont été honorés par l'instance olympique à l'occasion d'une journée intitulée "Préserver la mémoire sportive nationale, pour que nul n'oublie".

Parmi les anciennes figures ayant marqué la scène sportive nationale, feu Mohamed Zerguini, président du Comité olympique algérien de 1968 à 1984, vice-président de la fédération algérienne de football (FAF) et vice-président du Comité International des Jeux méditerranéens. Il était également membre de la commission pour la culture et l’éducation olympique du CIO depuis 1982.

" Sincèrement, je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude à travers ce geste qui honore la famille Zerguini ainsi que mon défunt père qui a sacrifié toute sa vie pour l'Algérie et l'amour qui portait pour le sport algérien et international. Je suis né en 1954 et j'ai vu mon père pour la première fois en 1962, je me considère comme un grand chanceux qui est arrivé à connaître et revoir son père, contrairement à des centaines de milliers d'Algériens.", s'est confié le Docteur Yacine Zerguini, fils du défunt Colonel Mohamed Zerguini.

A cette occasion, le Docteur Zerguini a remis au musée olympique algérien des documents, décorations et photos appartenant au défunt père.

L'instance olympique a également honoré le gymnaste Mohamed-Lazhari Yamani, premier athlète algérien à participer aux Jeux olympiques, en 1964 à Tokyo.

Ancien champion de France en gymnastique dans les années 1960, Mohamed Lazhari-Yamani avait résisté à toutes les offres et pressions de ses dirigeants de l’époque, optant sans hésitation pour les couleurs nationales .

Agé de 83 ans, Mohamed Lazhari-Yamani, qui avait présidé aux destinées de la Fédération algérienne de gymnastique (FAG) plusieurs fois, a occupé également le poste de directeur du musée olympique algérien. "Je suis toujours ému à chaque fois que je reçois un geste de reconnaissance de la part du Comité olympique algérien. Je ne peux raconter toute ma vie de sportif et acteur du mouvement sportif national, mais je dirais que Dieu m'a donné la meilleure des récompenses qui est celle de l'amour que vous portez dans le cœur des autres.", a dit Lazhari, tout ému par cette nouvelle distinction.

A l'occasion de ce rendez-vous, des interventions sur la mémoire sportive nationale ont été présentées par des chercheurs dont le directeur de l'Ecole Supérieure en Sciences et Technologie du Sport qui a annoncé la signature d'un protocole de partenariat dans le domaine de la mémoire sportive nationale avec le Comité olympique et sportif algérien (COA).

De son côté, l'ancien cycliste, Ahmed Djelil, premier médaillé d’or de l'Algérie indépendante aux Jeux africains de Brazzaville en 1965, a été également honoré. Djelil est également président d'honneur de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Un vibrant hommage a été rendu au défunt Rabah Saâdallah, en présence de sa famille. "Ammi Rabah", comme on se plaît à l'appeler, a été le témoin de son temps et c'est grâce à lui et à ses contributions dans la presse que les Algériens ont pu prendre connaissance de tous les sportifs qui s'étaient fait un nom durant la période coloniale.

Il a, aussi, été l'auteur d'un ouvrage sur le Mouloudia Club d'Alger et réalisateur de nombreux documentaires pour la télévision algérienne dont "La glorieuse équipe du FLN" et "Les gloires du passé".

Le président du COA, Abderahmane Hammad, a, pour sa part, indiqué que c'est "un devoir de rendre hommage aux journalistes qui ont tout le temps défendu les athlètes algériens et le sport national en général. Nous profitons de cette occasion, qui coïncide avec l'anniversaire du COA, pour les remercier de tous les sacrifices consentis durant leur carrière".Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités de la famille du sport algérien.