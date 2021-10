La Foire de la production algérienne (FPA) se tiendra du 16 au 25 décembre prochain au Palais des expositions (Pins-maritimes) à Alger, a annoncé jeudi la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) sur son site web.

Annulée l'année dernière en raison de la pandémie Covid-19, cette 29ème édition est placée sous le slogan "Stratégie, créativité et efficacité: clés du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs".

Les organisateurs prévoient la participation de plus de 500 exposants et 50 start-ups à cette manifestation réunissant producteurs et consommateurs mobilisant à cet effet l'ensemble des pavillons du palais des expositions soit une superficie de plus de 26.000 m².

La FPA ouvrira ses portes de 11h00 à 18h00 tout au long de la période de l'organisation de l'évènement qui prévoit plus d'un million de visiteurs, selon la Safex.

Plusieurs secteurs d'activité prendront part à la FPA à l'image de l'industrie chimique et pétrochimique, l'agroalimentaire, les travaux publics, les services, le bâtiment et les matériaux de construction, l'électronique et l'électroménager, la sidérurgie, l'industrie manufacturière, mécanique, et bien d'autres.

La foire permettra de mettre en valeur les capacités des entreprises algériennes et renforcer le label "fabriqué en Algérie" ainsi que les opportunités de partenariat dans tous les secteurs et de promouvoir la complémentarité économique entre les différents opérateurs locaux participant à l'exposition.

Cette manifestation économique se veut également l'occasion pour les entreprises d'exposer leurs produits et dernières créations, l'élargissement de leurs comptes, réseaux d'affaires, de distribution et la commercialisation de leurs produits auprès des entreprises publiques et privées, d'après la même source.