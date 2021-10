Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a reçu l'ambassadeur de la République du Portugal en Algérie, Luiz Albuquerque Veloso avec qui il a passé en revue et évalué les relations bilatérales en matière de tourisme et d'artisanat, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

M. Hamadi a salué lors de cette audience qui s'est déroulée, mercredi, "les relations algéro-portugaises", exprimant le souhait d'intensifier les efforts en vue de les promouvoir dans les domaines de la formation touristique et hôtelière et du tourisme thermal et thérapeutique, à travers l'activation et l'élargissement des programmes de coopération entre les deux pays, outre l'organisation de voyages de découverte au profit des opérateurs touristiques portugais en vue de faire connaître le produit touristique algérien.

Pour sa part, l'ambassadeur portugais a affiché "la disponibilité de son pays à booster les relations dans les domaines du tourisme et de l'artisanat, en œuvrant ensemble à la concrétisation du programme de coopération commune", louant les atouts touristiques de l'Algérie.

"Les deux parties ont convenu du renforcement, de l'élargissement et de la promotion des relations bilatérales pour établir un véritable partenariat profitable aux deux pays", conclut le communiqué.