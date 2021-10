Le Conseil de la nation a présenté, à la veille de la Journée nationale de la presse, ses vœux aux affiliés de la corporation médiatique, en leur souhaitant davantage de succès dans l'exercice de leurs nobles missions, à même de renforcer la liberté d'expression en Algérie.

A l'occasion de la Journée nationale de la presse coïncidant avec le 22 octobre de chaque année, le bureau du Conseil de la nation, sous la présidence de M. Salah Goudjil, président du Conseil, a fait part "aux journalistes de ses vœux de davantage de succès et de réussite dans l'exercice de leurs missions nobles, à même de consolider la liberté d'expression, d'opinion et de presse dans notre pays, soutenir notre immunité sociétale et institutionnelle et consacrer l'expression responsable dans toutes ses manifestations au service de l'Algérie nouvelle, dont les bases sont instaurés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", lit-on dans le communiqué du Conseil de la nation.

Après avoir adressé ses "vœux les plus sincères" à la corporation médiatique, toutes catégories confondues, le bureau du Conseil de la nation a saisi l'occasion pour s'incliner à la mémoire des martyrs de la profession.