Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu, jeudi à Tripoli (Libye), avec son homologue espagnol José Manuel Albares, sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, indique jeudi un communiqué du ministère.

Tenue en marge des travaux de la conférence "Initiative pour la stabilité en Libye", la rencontre a permis aux deux parties d'exprimer leur satisfaction quant au niveau de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, dont l'énergie et leur engagement à élargir, diversifier et promouvoir les relations sur les bases de la confiance mutuelle, tout en s'accordant sur le processus préparatoire à la réunion bilatérale de haut niveau prévue prochainement en Espagne.

Aux niveaux régional et international, les deux ministres ont longuement échangé leurs points de vue sur les développements de la situation en Libye, au Mali et dans la région de la Méditerranée.

La question du Sahara occidental a été également abordée sur fond des délibérations prévues au Conseil de sécurité pour préparer un projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la MINURSO.

La Conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye s'est ouverte plus tôt dans la journée avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et nombre de pays et d'organisations internationales en vue de soutenir la période de transition en Libye jusqu'à l'organisation des élections générales en décembre.

La participation de M. Lamamra à cette Conférence confirme la position constante de l'Algérie et son soutien permanent au peuple libyen frère pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité et la réalisation de la réconciliation nationale libyenne.