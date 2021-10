Le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Hani, a examiné avec l'ambassadeur de Serbie en Algérie, Alexandar Jankovic, les perspectives de coopération algéro-serbe dans plusieurs domaines.

Le président de la Commission des affaires étrangères qui a salué "les relations historiques et d'amitié solide unissant les deux pays", a réitéré "l'attachement de l'Algérie à les hisser à un niveau servant les efforts consentis par les deux pays pour encourager la coopération bilatérale, sur le plan parlementaire et dans d'autres domaines, notamment après la récente visite en Serbie du Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane et du Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP).

A cette occasion, M. Hani a donné un aperçu de la nouvelle composition politique de l'APN, avant d'aborder "les réformes politiques, économiques et sociales entamées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de l'Algérie Nouvelle".

Pour sa part, l'ambassadeur serbe a indiqué que "la création et l'activation du rôle des deux groupes d'amitié parlementaire entre les deux pays, rapprochera les visions autour des questions d'intérêt commun", réitérant "la disposition de la Serbie à développer sa coopération avec l'Algérie pour englober de nouveaux domaines économiques".

Au volet international, le président de la Commission a appelé à soutenir les causes justes dans le monde, affirmant "l'engagement permanant de l'Algérie à œuvrer conformément aux résolutions onusiennes, étant en accord avec les principes constants de sa politique étrangère fondée sur l'encouragement du dialogue, en vue de résoudre les différents conflits, loin de l"ingérence dans les affaires intérieures des Etats".