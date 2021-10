Une délégation parlementaire du Conseil de la nation prend part aux travaux de la Conférence européenne des présidents et présidentes de Parlement, organisée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) les 21 et 22 octobre courant à Athènes (Grèce), a indiqué jeudi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Trois thèmes sont à l'ordre du jour de cette Conférence, à savoir "Les démocraties face à la crise de santé publique Covid-19: partage d'expérience", "Environnement un Droit: les parlements nationaux et le droit à un environnement sain et durable" et "L'avenir commun de toutes les citoyennes et de tous les citoyens européens", a précisé la même source.

La conférence connait la participation de plus de 34 président de parlement et de 300 participants de 47 Etats membres au Conseil de l'Europe, outre les membres observateurs et les Etats partenaires invités des deux rives de la méditerranée, a ajouté le Conseil dans son document.

La délégation parlementaire algérienne participant à cet évènement est composée des représentants du Conseil de la nation auprès de l'APCE, à savoir M. Rachid Achour, président de la commission des affaires économiques et financières en tant que chef de délégation, accompagné du sénateur Malik Khediri.

Par ailleurs, le secrétaire général du Conseil de la nation, Mohamed Drissi Dada, prend part également à la réunion des secrétaires généraux des parlements de l'APCE, a fait savoir la même source, rappelant que la rencontre portera sur "les parlements post-covid-19".Le Parlement algérien participe régulièrement aux réunion de l'APCE en tant qu'invité, a conclu le communiqué.