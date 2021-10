Les participants à une conférence organisée, jeudi, par le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) sous le thème "droits de l'homme en Afrique, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples", ont plaidé pour l'impératif de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, a indiqué un communiqué du Conseil.

Organisée à l'occasion de la célébration de la Journée africaine des droits de l'homme, cette rencontre a été une occasion aux participants pour "réaffirmer l'impératif de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination", rappelant que la Charte africaine, ratifiée par l'ensemble des Etats africains à l'exception du Maroc, garantissait aussi bien les droits humains individuels que collectifs à l'instar du droit à l'autodétermination.

Ont pris part à cette conférence des représentants des deux chambres du Parlement, de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), du Haut Conseil islamique (HCI), du Conseil de la choura maghrébin, du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) et des représentants des organisations de la société civile.