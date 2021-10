Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a affirmé, jeudi à Alger, que les dispositions de la loi relative à la prévention contre les risques majeurs étaient en cours de révision, et ce dans le souci d'éviter la survenue de nouveaux incendies comme ceux qu'a connus le pays l'été dernier.

Toutes les mesures prises visant la prévention contre les risques d'incendies devront être renforcées par de nouvelles dispositions pour l'adaptation de la loi relative à la prévention contre les risques majeurs, objet de révision, a fait savoir M. Beldjoud lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) et consacrée aux questions orales.

Après avoir réitéré le caractère "criminel des incendies enregistrés dans pas moins de 26 wilayas" à travers le pays l'été dernier, le ministre de l'Intérieur a rappelé les différentes mesures prises au moment des faits pour maitriser la situation ainsi que les décisions visant à éviter la reproduction de telles catastrophes.

L'installation d'un groupe de travail multisectoriel chargé de la révision et de la gestion des plans d'urgence, l'ouverture de pistes pour faciliter les opérations d'intervention et la réactivation de tous les plans de vigilance pour barrer la route aux parties malveillantes figurent parmi les décisions prises.

M.Beldjoud a fait savoir que son département œuvrait, en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur, à la conception d'un drone utilisé dans les opérations de contrôle et de signalement, en sus d'un projet d'acquisition de canadairs".

Le ministre a rappelé, à cette occasion, que "les actes criminels à l'origine de ces incendies avaient pour objectif de porter atteinte à la stabilité du pays et à la sérénité publique. Tous les moyens juridiques avaient été mis en place afin de contrer ses actes, en sus du concours de la justice qui a entamé des poursuites judiciaires contre les parties impliqués, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur".

"Ce qui confirme le caractère criminel est le déclenchement de ces incendies simultanément dans plusieurs wilayas et au niveau de certains points et forêts inaccessibles, et ce, dans l'objectif de disperser le matériel d'intervention, causer des dégâts plus importants et compliquer les opérations d'extinction des incendies ayant touché plus de 100.000 hectares", a expliqué le ministre.

"Toutefois, l'Etat a été en mesure de contrôler la situation, puisque plus de 15.000 agents de la protection civile ont été mobilisés, appuyés par plus de 650 camions pompiers et 6 hélicoptères, renforcés par des bombardiers à eau affrétés auprès de l'Union européenne (UE)", a-t-il ajouté.