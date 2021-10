La Chambre d'agriculture de la wilaya d'Alger compte signer une convention avec l'Agence nationale d'appui et du développement de l'entrepreneuriat (ANADE) visant à encourager l'investissement dans le domaine des cultures économes en eau, a indiqué à l'APS le président de la Chambre, Brahim Djeribia. Le même responsable a précisé qu'il sera procédé la semaine prochaine à la signature de cette convention en collaboration avec l'ANADE afin d'accompagner et d'encourager les jeunes diplômés des instituts d'agronomie à accéder à l'expérience des cultures économes en eau. Soulignant que ce type de cultures contribuent largement à l'optimisation de la production avec des quantités d'eau moindres notamment en cette période marquée par une faible pluviométrie due aux changements climatiques dans le monde, M. Djeribia a indiqué que ces cultures nécessitent, en revanche, de larges surfaces pour augmenter les niveaux de rendement. La Chambre d'agriculture d'Alger a organisé récemment une journée de sensibilisation destinée aux jeunes intéressés par ces cultures en v ue de leur expliquer la portée, les caractéristiques et la manière de concrétiser cette activité sur le terrain, a rappelé le président de la Chambre, ajoutant que celle-ci compte également organiser des sessions de formation dans ce domaine.

Le même responsable a appelé à intensifier la réalisation des serres qui économisent elles aussi l'eau et améliorent la production et partant contribuent à la préservation et au renforcement de la sécurité alimentaire. Il a estimé nécessaire de changer le mode de formation dans les instituts agronomiques en adéquation avec les technologies de pointe notamment les techniques innovantes du domaine agricole.