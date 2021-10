Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a annoncé, mardi, la commercialisation prochaine de près de 12.000 tonnes de pommes de terre ,saisies récemment, au prix de 50da/kg à travers toutes les wilayas du pays. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de coup d'envoi du 1er salon de l'Export organisé à Boumerdes, M. Rezig a fait savoir que le Premier ministre avait approuvé une proposition soumise par le département du Commerce pour la revente au prix de 50da/kg des quantités de pomme de terres saisies récemment.

La commercialisation des quantités saisies sera lancée prochainement, une fois les procédures juridiques et administratives parachevées, a fait savoir le ministre, relevant qu'une entreprise publique spécialisée se chargera de la revente de ces quantités qui seront vendues dans toutes les wilayas du pays et pas seulement où elles ont été saisies. Cette entreprise qui sera accompagnée dans cette opération par les services du ministère a été invitée à vendre les pommes de terre dans des sacs de 5kg, a-t-il ajouté. Rappelant que la saisi e de ces quantités a été rendue possible grâce à la collaboration entre les services du Commerce et ceux de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, il a fait savoir que plus de 1000 entrepôts et dépôts frigorifiques à travers le pays ont été ciblés donnant lieu à la saisie des quantités susmentionnées auprès de quelque 50 opérateurs.

S'inscrivant dans le cadre du programme national de lutte contre la spéculation et en exécution des instructions du président de la République, cette opération s'est soldée par la saisie de 12.000 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation ainsi qu'une quantité d'oignons et d'ails. Devant l'importance des saisis, le ministère de la Justice a élaboré un texte de loi relatif à la lutte contre la spéculation sur instruction du président de la République, lequel sera soumis au débat et à l'adoption au niveau des deux chambres du Parlement.

M. Rezig a réaffirmé que l'Etat infligera de lourdes sanctions contre tout spéculateur qui risque de purger une peine de 30 ans d'emprisonnement, voire la perpétuité selon le texte de loi, distinction faite entre le spéculateur et le stockeur au sens de la loi et ce afin de réguler le marché des différents produits. Il a appelé tous les opérateurs à déclarer leurs produits stockés pour que le secteur du commerce puisse déterminer les lieux et les volumes de stockage et intervenir en cas de pénurie.