Plus de 400 femmes, tous âges confondus, ont bénéficié de la campagne de dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre de la caravane de dépistage "Octobre rose" initiée par l’association "Manbaâ El-Hayat" des sages-femmes d’Ouargla, a-t-on appris des organisateurs.

Cette caravane connait un engouement des femmes venant bénéficier de consultation et de dépistage gratuits au niveau des structures de santé, notamment celles de proximité, traduisant un haut degré de conscience manifesté par cette catégorie sociale, a indiqué la présidente de l’association, Wassila Benoui.

Placée sous le signe "Main dans la main pour vaincre le cancer du sein", cette initiative, encadrée par un staff médical spécialisé et paramédical des secteurs public et privé, a drainé de nombreuses femmes grâce à diverses actions de sensibilisation, dont celles animées sur les ondes de la radio locale incitant les femmes à bénéficier de cette campagne qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’octobre courant, a-t-elle ajouté.

Approchées par l’APS, certaines de ces femmes ont salué l’approche de dépistage précoce de cette maladie d angereuse, en vue de s’en prémunir et de la traiter dès ses premières phases, a expliqué Mme.

Benoui.

La sage-femme Ahlem Farradji, a ainsi mis en avant l’importance du l’auto-dépistage, précédant le dépistage précoce, pour une meilleure prise en charge de la malade.

Cette caravane tend à permettre au plus grand nombre de femmes, notamment celles vivant en régions enclavées, de tirer profit de ces prestations de prévention et de lutte contre cette grave pathologie.

L’organisation également de consultations de dépistage du cancer du col de l’utérus, la distribution de dépliants explicatifs mettant en exergue les symptômes de cette maladie, en sus de conseils à prodiguer sur le sujet, font partie des actions assurées par cette caravane, a fait savoir Mme.