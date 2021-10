Prés de 55% de la population ciblée par la campagne de vaccination anti-Covid à Blida a été vaccinée, depuis le commencement de l'opération à la fin janvier écoulé, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale de la Santé et de la population.

La wilaya de Blida a ainsi enregistré plus de 272.000 personnes vaccinées, soit prés de 55% de la population ciblée par la campagne de vaccination anti-Covid, a fait savoir le directeur local de la Santé et de la Population Ahmed Djemai.

Soulignant que Blida occupe la 3eme place à l'échelle nationale quant au taux de vaccination contre le coronavirus, M. Djemai a rappelé les efforts consentis par les responsables en charge de cette opération pour relever ce taux, dans le but d’atteindre l’immunité collective".

Le directeur local de la santé et de la population a également indiqué que les centres de vaccination au nombre de 184 disséminés sur le territoire de la wilaya sont toujours ouverts pour accueillir les citoyens désireux de se faire vacciner.

Par ailleurs, M. Djemai a fait part de la poursuite des activités de nombreux services hospitaliers réservés à la prise en charge des cas de Covid-19, suite, a-t-il dit, "à la stabilisation de la situation épidémiologique et au recul constaté quant au nombre des cas d’atteintes".

Il a cité notamment le service de médecine interne de l’hôpital Brahim Tirichine (Ex-Faubourg) et le service de chirurgie générale de l’hôpital de Boufarik, qui a accueilli les premiers cas de contamination par la Covid-19 de la wilaya, début mars 2020.

A noter que les sept (7) services hospitaliers relevant du CHU Franz Fanon ont, également, repris leurs activités, après un arrêt provisoire, dû à la 3eme vague de la pandémie, selon le directeur de cet établissement de santé, Mohiédine Yamir.

Le CHU Franz Fanon compte 24 services.