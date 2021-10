Plus de 180 spécialistes en rhumatologie des différents établissements hospitaliers du pays prendront part à la 9ème rencontre orano-eurélienne de rhumatologie, prévue les 22 et 23 octobre à Oran, a-t-on appris mardi des organisateurs. Organisée par le service de rhumatologie de l’établissement hospitalier "Dr. Medjbeur Tami" d’Ain El Turck, cette rencontre regroupera, en plus des praticiens algériens, des spécialistes français, belges et suisses, par la technique du zoom-conférence, a précisé à l'APS Medjadi Mohsine, médecin chef de ce service. Il sera question de débattre autour des différents aspects liés à la rhumatologie et sa prise en charge ainsi que des nouvelles recommandations et traitements innovants, précise-t-on. Cet événement scientifique permettra aux praticiens nationaux de mettre à jour leurs connaissances, de s’enquérir des derniers traitements issus de la recherche, et d’être au diapason de l’évolution des thérapies liées aux traitements des maladies rhumatismales chez les adultes et les enfants, précise le spécialiste. Un riche programme a été concocté pour l'occasion avec 15 com munications orales, abordant, entre autres "la Sclérodermie systémique, quelles particularités en Algérie? ", "les perspectives et propositions d’un algorithme pour le traitement des hyper uricémies", "les factures de sujet âgé", "l’hyper uricémie asymptomatique et actualités". Quelque 32 communications affichées, 3 symposiums et 3 ateliers figurent également au programme, conclut la même source.