Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu, lundi, des représentants du bureau national du Syndicat national des médecins libéraux (SNML), dans le cadre du renforcement du dialogue avec les partenaires sociaux, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre du renforcement et de la promotion du dialogue avec les partenaires sociaux, prôné par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Benbouzid s'est réuni, lundi 18 octobre 2021 au siège du ministère, avec des représentants du bureau national du SNML présidé par Dr Mustapha Benbraham", ajoute le communiqué.

La réunion tenue dans un climat de confiance a constitué "une occasion pour le ministre de la Santé d'affirmer l'engagement du Gouvernement à renforcer les réalisations accomplies dans le secteur", exprimant "sa disponibilité à écouter toutes les préoccupations et propositions du Syndicat pour améliorer la situation socio-professionnelle des médecins libéraux et la situation actuelle du secteur de manière générale", souligne le document.

La rencontre a été consacrée à l'examen de "plusieurs questions intéressant les praticiens", le mini stre a salué "les instructions données par le Président Tebboune pour le parachèvement du processus de dialogue avec les partenaires sociaux, eu égard à son importance pour le règlement des problèmes en suspens". M. Benbouzid est revenu, dans ce sens, sur "le rôle important" des syndicats aux niveaux local et national, car constituant "un élément clé dans le processus de dialogue", soulignant la "nécessité de saisir l'opportunité de changement qui se présente à l'heure actuelle afin de réaliser un véritable saut qualitatif, pour moderniser le secteur, par une participation effective et significative aux sessions et aux rencontres, en concrétisation de la forte volonté politique établie par le Président de la République pour soulever les questions fondamentales qui intéressent les deux parties et établir les normes d'un partenariat constructif selon les exigences sanitaires à tous les niveaux. De leur côté, les syndicalistes ont fait part de plusieurs préoccupations, dont "la situation professionnelle et la nécessité de l'adapter aux exigences actuelles et aux défis auxquels ils font face sur le terrain". Ils ont également présenté des suggestions sur les moyens d'améliorer le système de santé et les conditions socio-professionnelles à travers des réformes fondamentales globales".

Les discut ions se sont étendues à "la présentation des questions importantes et des divers problèmes auxquels tous les praticiens de la santé sont confrontés, que ce soit dans le secteur public ou privé, a ajouté la même source.

A l'issue de la rencontre, le ministre de la Santé a appelé les membres du syndicat à "participer aux ateliers programmés dans les prochaines assises nationales du secteur de la santé, qui seront consacrés à la présentation des vues des participants pour améliorer le système national de santé en fournissant des propositions et des solutions appropriées à tous les problèmes rencontrés".