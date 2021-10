Au moins cinquante personnes sont mortes dimanche en République démocratique du Congo (RDC) après que leur véhicule est tombé dans une rivière de la province minière du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays, a-t-on indiqué mardi de source officielle.

"Il s'est produit un accident de circulation le dimanche 17 octobre 2021 à 65 km de la cité de Mitwaba lorsqu'un camion s'est renversé dans la rivière Kaluma-Ngongo avec plus de cinquante passagers", il n'y a eu que "deux rescapés", a déclaré Harce Kayumba, porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Des plongeurs tentent depuis de retrouver les corps et les deux rescapés sont actuellement soignés dans un hôpital, a-t-il ajouté, sans donner d'autres détails et les causes de cet accident.

Les accidents de circulation sont fréquents en RDC et sont principalement provoqués par le non-respect des normes: la vétusté des véhicules rarement soumis aux contrôles techniques, le mauvais état des routes, ou encore la conduite en état d'ivresse.