Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont mis fin aux activités d’un réseau criminel composé de trois individus, spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, a-t-on appris mardi de ce corps de sécurité.

La même source a précisé que l’opération a été enclenchée suite à une plainte déposée par deux victimes originaires de la wilaya de Relizane indiquant avoir fait l’objet d’une escroquerie, ainsi que 4 autres personnes, par les membres de ce réseau qui leur ont fait croire qu’ils allaient organiser pour eux une traversée clandestine par mer vers l’autre rive de la Méditerranée moyennant la somme de 250.000 DA par personne. Les investigations de la police judiciaire ont démontré que les victimes sont arrivées à la wilaya de Mostaganem, suite à un accord passé sur compte électronique géré par un homme et deux femmes concernant l’organisation d’une sortie du territoire national en septembre dernier. Cependant, les membres du réseau ont tardé à organiser la traversée clandestine, la reportant à plusieurs repr ises en raison des mauvaises conditions climatiques, indique la même source, ajoutant que les candidats à l’émigration clandestine ont demandé le remboursement de leur argent, mais les suspects ont refusé.

Accusés du crime de trafic d’immigrants dans le cadre d’une bande criminelle organisée et escroquerie, le mis en cause a été arrêté et une procédure judiciaire a été engagée contre lui avant de le présenter devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui a ordonné de le placer en détention provisoire. A noter que les recherches après ses deux complices se poursuivent.