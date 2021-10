Les policiers de la sûreté de daïra de Tenira (Sidi Bel-Abbes) ont mis fin à l’activité d’un réseau criminel et arrêté six individus pour falsification de billets de banque en monnaie nationale (coupures de 2.000 DA), détention et commercialisation de psychotropes, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

L'opération de saisie fait suite à l’exploitation par les services de police d’informations selon lesquelles un individu en possession de faux billets de 2.000 DA tentait de les écouler. L'enquête sur cette affaire a permis de mettre la main sur six mis en cause dont l’âge oscille entre 23 et 38 ans, a-t-on indiqué.

Une perquisition aux domiciles des mis en cause a permis de saisir des faux billets en monnaie nationale, de matériel utilisé dans la falsification des billets, à l’instar d'outils informatiques, d'un coupe papiers, d'une imprimante dotée d’un scanner, d'un ruban pour imprimer les billets, de l’encre noir et en couleurs, en plus de six téléphones portables, 72 comprimés psychotropes et d’une somme d’argent estimée à 36.000 DA, a aj outé la même source. Après les procédures judiciaires d'usage, les mis en cause ont été présentés devant la justice pour les chefs d’inculpation de "constitution d'une bande de malfaiteurs, de falsification de billets de banque et de détention de psychotropes", a-t-on indiqué à la sûreté de wilaya.