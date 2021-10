Plus de 60 jeunes ont bénéficié de postes de travail permanents dans la commune de Kef Lahmar, relevant de la wilaya d'El Bayadh, a-t-on appris du président de cette collectivité locale, Bekri Smalïl.

Ces jeunes, placés dans le cadre du dispositif d'assistance à l'insertion sociale et professionnelle (DIAP), doivent intégrer des postes d'économes territoriaux, de conseillers des activités culturelles et sportives, d'agents administratifs, de techniciens et autres.

Par ailleurs, M. Smalïl a indiqué qu'en matière de développement local, des projets de lutte contre les points noirs du réseau d'assainissement touchant plusieurs cités de la commune, de rénovation et de réfection des établissements scolaires, de revêtement des chemins urbains de Hai Essaada, et d'ouverture d'une piste rurale d'une longueur de 7 km à Dayat Chikh, ont été récemment achevés. Et, le bitumage des voies d'accès de la cité El Wiam est en cours, a-t-il ajouté. Plusieurs projets de développement sont programmés dans la commune comme la pose de 220 panneaux photovoltaïques pour alimenter en électricité les populations des zones recu lées de cette commune, a-t-on ajouté. Selon l'élu local, une enveloppe de plus de 100 millions DA a été consacrée au titre du plan communal de développement des zones de Hedrache, Zouirek, El Kherba, Daya Dehane, Remiliya, Benhattab Khadra.

En outre, des travaux d'ouverture d'une piste rurale de 15 km de long reliant les localités de Zouirek et El Magrane sont en cours de réalisation, de même que pour le fonçage d'un puits artésien au profit des populations de la région Daya Dehane.