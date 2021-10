Le repos biologique de la sardine, le renforcement du contrôle au niveau des zones interdites à la pêche et les zones protégées sont au cœur du Plan d'aménagement

et de gestion des pêcheries (PAGPA) de la wilaya d’Oran, récemment adopté,

a-t-on appris du directeur local de la pêche, Lahouari Kouissem. En effet, le ministère de la pêche et des ressources halieutiques avait lancé, en 2013, l’élaboration de 14 PAGBA dans les wilayas du littoral. Le projet a été relancé en 2021.

"Chacune des 14 wilayas a élaboré son propre plan en concertation avec les différents acteurs du domaine de la pêche : des professionnels, des pêcheurs, des experts et des chercheurs", explique M.

Kouissem, ajoutant que chaque région a ses propres spécificités que le plan doit prendre en considération.

Ainsi, dans la wilaya d’Oran, le PAGBA a été axé sur le repos biologique de la sardine ainsi que le renforcement du contrôle au niveau des zones interdites à la pêche, notamment le chalutage et dans les zones protégées comme l’ile Plane et les iles Habibas, considérées comme zones de repos et de reproduction.

Le problème du no n respect de la taille marchande de la sardine fixée à 11 cm a été fortement observé ces dernières années au niveau des marchés oranais, qui proposent de petits poissons ne dépassant pas les 4 cm, ce qui motive cette disposition du PAGBA local.

Le plan prévoit également de renforcer le contrôle des filets de pêche, note le même responsable, ajoutant que certains pêcheurs utilisent des filets interdits, comme les filets dérivants avec des mailles trop petites.

La mise en œuvre de ce plan est en mesure d’asseoir une gestion durable des ressources halieutiques par la mise en place et l’application des règles et des mesures relatives à l’accès et à l’exploitation des ressources tout en préservant le potentiel halieutique.