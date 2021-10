La protection sociale est le thème d'une conférence internationale, prévue mercredi et jeudi (20 et 21 octobre) par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en hommage à Mohamed Salah Mentouri, indique un communiqué du Conseil. Placé sous le thème "Protection sociale: levier pour un développement plus équitable et résilient", la conférence verra la participation de représentants d'entreprises, d'instances nationales et d'organisations onusiennes accréditées en Algérie, et d'experts nationaux et internationaux.

Au programme de cette rencontre, un débat sur les perspectives de développement de la protection sociale, en tant qu'outil contribuant à la réalisation d'un développement plus inclusif, en consécration du principe central de l'Agenda 2030 des Objectifs de développement durable (ODD), à savoir la lutte contre toute forme de marginalisation", et ce dans un contexte marqué par des mutations dans les formes de travail et la poursuite du travail informel, en sus des changements environnementaux et sanitaires, ajoute le communiqué.

"La protection sociale, notam ment dans son volet lié à la sécurité sociale, à la retraite et à la solidarité nationale est au centre des préoccupations nationales", a affirmé le CNESE, ajoutant "qu'une réflexion est engagée au niveau des entreprises sur la politique de sécurité sociale en vue d'améliorer et de préserver les acquis réalisés en matière de protection sociale".

La conférence permettra également aux participants de débattre des différents moyens d'asseoir un système de protection sociale durable et global qui soit efficace, efficient et équitable, conformément au principe d'équilibre financier.

Elle sera aussi l'occasion de rechercher les meilleurs moyens d'assurer un financement durable au volet assurance et assistance sociales, ajoute le communiqué.

Au cours de cette conférence, les expériences des pays en matière d'établissement d'une protection sociale globale et la risposte de leurs programmes de protection sociale pendant les situations de crise telles que la pandémie de Covid-19, qui a eu un impact important, notamment sur les catégories vulnérables et les travailleurs informels, seront présentées. Cette conférence qui sera organisée à l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration, sera ponctuée par les interventions de plusieurs experts internationaux, dont le Commissaire en charge de l'Enseign ement, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation à l'Union Africaine (UA) et Dominic Richardson, responsable des politiques sociales et économiques à l'UNICEF, selon la même source.