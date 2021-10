Le président du Haut Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah a réaffirmé mardi lors de la 35e Conférence internationale de l'unité islamique à Téhéran (Iran), l'engagement de l'Algérie à promouvoir "l'unité et la coopération entre les pays en restant attachée au principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats", a indiqué un communiqué du HCI. Dans une allocution prononcée lors de cette rencontre qui se tient du 19 au 24 octobre, le président du HCI a appelé, "les musulmans à l'unité et à la coopération affirmant que l'Algérie soutient cette démarche tout en restant attachée au principe de non- ingérence dans les affaires internes des pays.

Le président du HCI a affirmé que la "nation musulmane avec son potentiel humain, économique et géographique mais surtout sa force spirituelle a besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'un sursaut", a-t-il conclu.