Le théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a dévoilé sur sa page Facebook la listes des lauréats des trois concours destinés aux enfants, organisés à la mémoire des regrettés hommes de théâtre, Ahcène Assous, Idris Chekrouni et Abdelmalek Boussahel , disparus en juillet 2021.

Ainsi et pour le concours baptisé "Le petit narrateur" organisé à la mémoire du comédien et metteur en scène Ahcène Assous, ravi aux siens le 23 juillet dernier à l'âge de 72 ans, les histoires retenues aux trois premières places sont l'œuvre de, Ritedj Boufateh pour "Le roi boiteux et le dessinateur intelligent", suivie de Ranim Hadri pour "L'espoir, devise de la réussite" et Wissem Semahi pour "L'arbre triste et le gourbi".

Le concours de la Meilleure nouvelle, dédié à la mémoire du comédien et metteur en scène Idriss Chekrouni, parti le 20 juillet 2021, a été remporté par Salah Eddine Baba Henni pour "L'équipe des petits médecins", suivi par Abdeldjallil Akram Bensari, pour "Sans titre" et Founa Malak Daoudi pour "Une attaque qui détruit le monde". La compétition du "Petit comique" organisée en hommage au comédien et metteur en scè ne Abdelmalek Boussahel, rappelé à Dieu le 29 juillet 2021 à l'âge de 56 ans, a consacré son podium à, Taqwa Souri, suivie par Adem Hamizi et Achour Haoua Ayloul. S'adressant aux enfants de 6 à 15 ans, les trois concours ont été organisés autour de thématiques en lien avec la pandémie de la Covid-19, requérant pour les compétitions du "Petit narrateur" et du "Petit comique", l'enregistrement sur des supports en vidéos des histoires créées. Pour le concours de la "Meilleure nouvelle", les jeunes auteurs avaient à écrire une courte histoire ne dépassant pas les 500 mots.