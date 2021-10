La mission d'observation de l'Union africaine (UA) a dressé mardi un bilan "positif" du processus électoral au Cap-Vert, estimant que les Capverdiens ont choisi leur nouveau président de manière "transparente et équitable", lors du scrutin qui a eu lieu dimanche.

Au cours d'une conférence de presse, le chef de la mission de l'UA, Ismael Gaspar Martins, a déclaré que des observateurs de l'UA étaient présents dans les neuf îles habitées de l'archipel.

M. Martins a également souligné "la civilité des Capverdiens" dans le cadre de l'élection présidentielle, tout en mettant en garde contre "la dureté du langage de certains hommes politiques et le changement de ton". La mission d'observateurs de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a également salué le suffrage, estimant que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de "bonnes conditions", avec "transparence et crédibilité" et dans un "environnement apaisé".

Le chef de cette mission ouest-africaine, le général Salou Djibo, a par ailleurs évoqué "la rapidité et la transparence" dans la transmission et la di ffusion des résultats provisoires sur le site officiel de la Commission nationale des élections.

Selon les résultats provisoires, au premier tour, José Maria Neves remporte 95.776 voix (51,7%), suivi de Carlos Veiga avec 78.424 voix (42,4%).