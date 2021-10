La Commission du Sénat américain en charge des dotations budgétaires vient d'approuver un projet de loi interdisant l'utilisation des fonds alloués au Sahara occidental, au titre de l'aide américaine, dans l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraouie de Dakhla occupée, bloquant ainsi une des promesses de l'ancien président américain Donald Trump au Maroc. "Aucun des fonds mis à disposition du Département d'Etat -par la présente loi ou des lois antérieures-, ne peut être utilisé pour la construction ou le fonctionnement d'un consulat des Etats-Unis au Sahara occidental", stipule ce projet du budget fédéral américain pour l'année 2022 dans le chapitre consacré aux opérations financières du Département d'Etat à l'international.

Le texte précise, en outre, que l'affectation de ces fonds alloués, en vertu de cette loi, seront mis à disposition dans le cadre de l'assistance et de l'aide au Sahara occidental, ainsi qu'au soutien aux efforts diplomatiques en vue de faciliter un règlement politique au conflit dans ce territoire.

Cette disposition budgétaire s'inscrit à l'opposé de la décision de Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et réaffirme également la position du Congrès américain, notamment du Sénat, à l'égard de ce conflit.

L'ancien locataire de la Maison Blanche avait dans la foulée de l'accord de normalisation entre le Maroc et Israël promis l'ouverture d'un consulat américain dans la ville de Dakhla occupée.

L'administration Biden a promis de "soutenir activement" les efforts du nouvel envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour le peuple du Sahara occidental et de la région.