Une superficie de 30 ha relevant d’une exploitation agricole privée dans la commune de Maârif (M’sila) a été réservée au titre de l’actuelle saison agricole 2021/2022 pour la production d’ensilage (fourrages conservés par fermentation), ont indiqué mardi les services de la wilaya. L’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’augmentation de la production de fourrages surtout que cette technique de stockage permet de préserver une haute valeur nutritive des fourrages destinés aux troupeaux bovins et ovins, ont précisé les mêmes services. L’objectif également recherché, est de réduire le recours aux fourrages importés à des prix élevés, selon la même source qui a fait savoir que la production moyenne de la wilaya de M’sila en fourrages secs et verts à 2 millions de quintaux, tandis que la consommation annuelle à travers la wilaya dépasse les 10 millions de quintaux. Des cours de vulgarisation sur les techniques d’ensilage ont été donnés au premier agriculteur producteur d’ensilage, ont indiqué les mêmes services, faisant état de la disponibilité de la wilaya à généraliser cette expérience, notamment dans la région Sud dispo sant de facteurs propices, dont des terres fertiles et de l’eau. L’ensilage est un fourrage vert broyé et stocké dans un silo sans air au sein duquel il se conserve par acidification en l’absence d’oxygène.