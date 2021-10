L'équipe nationale de football (dames), affrontera ce mercredi son homologue soudanaise, au stade Omar-Hamadi (18h00), avec l'objectif de prendre option sur la qualification au 2e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022 au Maroc, à l'occasion de la première manche. Face à un adversaire qui ne figure pas parmi les ténors du continent, les joueuses de la sélectionneuse Radia Fertoul, auront à cœur de l'emporter sur un score réconfortant, dans l'objectif d'aborder la seconde manche, prévue mardi 26 octobre au stade Omdurman (19h00), en toute sérénité. En vue de cette double confrontation face au Soudan, le staff technique national a fait appel à 21 joueuses, dont 12 évoluant en France. Il s'agit de la première sortie des Algériennes, un mois et demi après leur participation à la Coupe arabe des nations, disputée au Caire (Egypte).

Lors de ce rendez-vous arabe, la sélection algérienne avait été éliminée en demi-finale, après sa défaite devant la Tunisie (2-2, aux t.a.b : 3-4). Emmenée par l'expérimentée Naïma Bouheni (Affak Relizane), l'équipe nationale devra rester vigilante face à une équipe soudanaise, qui se déplacera à Alger avec l'intention de créer l'exploit. Pour rappel, les Algériennes ont entamé dimanche un stage bloqué, où elles ont pris leurs quartiers à l'hôtel New Day à Hussein-Dey (Alger). Deux séances d'entraînements sont au programme : la première s'est déroulée lundi au stade au stade du 20-Août-1955, alors que la seconde aura lieu ce mardi au stade Omar-Hamadi à partir de 19h30.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral tunisien pour diriger cette rencontre, conduit par Dorsaf Ganouati, assistée de ses compatriotes Houda Afine et Rahma Alouini. La quatrième arbitre sera la Tunisienne Asma Chouchane. En cas de qualification, l'équipe nationale algérienne sera opposée au 2e et dernier tour (14-23 février 2022), au vainqueur de la double confrontation entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, vice-championne d'Afrique.