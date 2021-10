La flamme olympique a été transmise mardi à Athènes aux organisateurs des JO-2022 de Pékin, avant de rejoindre la Chine. Lors d'une cérémonie organisée au Stade panathénaïque, le président du comité olympique hellénique Spyros Kapralos a remis la torche olympique au vice-président du comité d'organisation Pékin-2022 Yu Zaiqing qui a ensuite allumé une lanterne rouge aux couleurs des JO-2022. "La flamme olympique va voyager jusqu'à la Grande Muraille et à travers d'autres parties de la Chine, apportant avec elle la lumière de la paix et de l'amitié", a déclaré Yu Zaiqing lors de cette cérémonie retransmise par le Comité internationale olympique (CIO). "La Chine a pour ambition d'organiser des Jeux sûrs et splendides", a-t-il ajouté. La flamme olympique s'envolera ensuite pour la Chine où elle doit arriver mercredi à 10h00 locales (02h00 GMT). La veille, la flamme a été allumée par les rayons du soleil sur les ruines du temple antique d'Hera à Olympie, berceau des Jeux de l'Antiquité. Pour la seconde fois consécutive et la troisième da s l'histoire des JO modernes, cette cérémonie traditionnelle s'e st tenue à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, comme pour les JO-2020 de Tokyo. Les JO-2022 auront lieu du 4 au 20 février. Pékin deviendra à cette occasion la première ville dans l'histoire olympique à organiser des Jeux d'été (2008) et d'hiver.