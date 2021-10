La direction de l'organisation et des compétitions de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) envisage la mise en place d'une plate-forme numérique afin de faciliter l'opération des inscriptions des athlètes participants au Championnat national (cadets, juniors et séniors), prévu à Mostaganem du 25 au 30 décembre prochain, a-t-on appris mardi, auprès de l'instance fédérale. " La fédération travaille sur une plate-forme numérique qui sera lancée dans les jours à venir et qui permettra d'inscrire les haltérophiles qualifiés au prochain Championnat d'Algérie de Mostaganem (décembre 2021).

C'est une première dans la discipline", a écrit l'instance fédérale sur sa page facebook. L'instance fédérale a indiqué que l'application de la plate-forme numérique constitue un contrôle efficace de la base des données des sportifs inscrits à son niveau et dans toutes les catégories. C'est également une concrétisation des recommandations du ministère de la jeunesse et des sports (MJS), qui a souligné à plusieurs reprises, la nécessité d'acc élérer la numérisation dans le secteur, et dans ce cadre, plusieurs formations centrales ont été organisées.

" Les inscriptions sur cette plate-forme numérique seront à la disposition des ligues de wilaya pour restreindre les athlètes de tous les clubs impliqués via la plate-forme numérique de la fédération. Cela permet et garantit des facilités supplémentaires aux clubs participants, tout en assurant un contrôle central de la base de données, et delà, les questions d'organisation liées au prochain championnat national et à toutes les compétitions organisées par la fédération à l'avenir", a conclu la fédération.