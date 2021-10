Les Etats-Unis ne se joindront pas aux pourparlers concernant l'Afghanistan qui auront

lieu en Russie et se dérouleront cette semaine, a annoncé, lundi, le département d'Etat

américain. "Nous ne participerons pas aux pourparlers à Moscou", a déclaré à la presse Ned Price, porte-parole du département d'Etat lors d'un point de presse. "La Troïka-plus a été un forum efficace et constructif.

Nous nous attendons à prendre part au forum à l'avenir, mais nous ne sommes pas prêts à le rejoindre cette semaine".

M. Price a précisé que les Etats-Unis étaient dans l'impossibilité de prendre part aux discussions en raison de difficultés logistiques, ajoutant que la partie américaine soutenait toutefois ce processus.

Entretemps, le secrétaire d'Etat Antony Blinken a annoncé plus tard dans la journée que le représentant spécial pour la réconciliation afghane Zalmay Khalilzad était en train de quitter ses fonctions et qu'il serait remplacé par son adjoint Thomas West. Le départ de M. Khalilzad, envoyé spécial pour l'Afghanistan sous les administrations Donald Trump et Joe Biden, in tervient moins de deux mois après le retrait des Etats-Unis du pays. L'envoyé spécial russe pour l'Afghanistan Zamir Kabulov a dit vendredi dernier que la Russie avait invité les Etats-Unis à participer aux prochains pourparlers sur l'Afghanistan à Moscou, qui se concentreraient sur la reconstruction après le conflit et l'assistance humanitaire. La Russie a invité les représentants des Talibans à prendre part à la réunion prévue pour le 20 octobre.

Les consultations en "format de Moscou" sur l'Afghanistan avaient été lancées en 2017 en s'appuyant sur le mécanisme de consultation de six parties entre les représentants de la Russie, de l'Afghanistan, de la Chine, du Pakistan, de l'Iran et de l'Inde.