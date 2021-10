Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a octroyé un financement de 40 milliards de francs CFA (soit environ 70,9 millions de dollars américains) pour lutter notamment contre le paludisme, selon un accord signé lundi à N'Djamena par le ministre tchadien de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, et la directrice régionale du PNUD pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa.

"Une partie de cette subvention servira au financement de la prochaine campagne de distribution des moustiquaires imprégnées. Grâce à ces ressources, les femmes enceintes, ainsi que les enfants de moins de cinq ans auront un accès assuré aux traitements préventifs contre le paludisme", a déclaré M. Fadoul. La prévalence du paludisme au sein des communautés tchadiennes est de 40,9% et les personnes les plus vulnérables sont les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Au Tchad, cette maladie représente le premier motif de consultations et d'hospitalisations, et elle est également la première cause de décès dans les hôpitaux avec un taux de 39,33%, selon des données du ministère de l a Santé.