Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et son homologue nigérien, Mohamed Bazoum ont réaffirmé lundi à Ouagadougou, leur volonté de multiplier leurs efforts pour lutter contre le terrorisme.

Les deux Chefs d'Etat ont tenu une séance de travail avec leurs délégations respectives sur la question sécuritaire notamment aux frontières des deux pays. "La zone des deux frontières est une zone particulièrement animée ces derniers temps par des groupes terroristes en manque de base dans cet espace, et je pense qu'il est plus que jamais dans notre intérêt, que nous mutualisions nos moyens et que nous engagions une action décisive pour les empêcher de disposer de ces bases", a déclaré le président du Niger Mohamed Bazoum. Pour sa part, le chef de l'Etat burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a souligné que l’un des axes de coopération qu’il faut renforcer est la question sécuritaire.

"Nous devons plus que jamais approfondir les synergies d’actions et mutualiser davantage nos efforts et nos forces en vue de vaincre le terrorisme à nos frontières communes", a-t-il déclaré.

"Il con viendrait d’examiner ensemble notre coopération au sein des instances de lutte contre le terrorisme et de promotion de développement", et de tenir régulièrement les commissions mixtes qui permettent de suivre les décisions prises par les deux pays, a-t-il ajouté.

La visite de Mohamed Bazoum au Burkina est la première du genre, depuis son élection à la présidentielle nigérienne le 21 février dernier.