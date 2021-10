Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les dirigeants maliens ont fait un état des lieux sur l'évolution de la transition et les démarches engagées jusqu'ici par les autorités au Mali, rapportent lundi des médias.

En visite de 24 heures à Bamako depuis dimanche, Nana Dankwa Akufo-Addo, s'est entretenu à huis clos avec le président de la transition le colonel Assimi Goita, selon des médias maliens. Après une heure d'échanges, les deux chefs d'Etat ont rejoint les délégations pour faire un état des lieux sur les projets entamés par les autorités de la Transition.

Nana Akufo-Addo a été informé de la situation sécuritaire du pays, ont indiqué des sources citées par des médias.

Autres sujets abordés, la lutte contre la corruption, les efforts dans le cadre du recensement administratif pour un fichier électoral préalable à l'organisation des élections générales. Après ces échanges, le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a fait une brève déclaration à la presse officielle malienne : ''J'ai été envoyé (pour) discuter avec le président de la Transition le Colonel Assimi Goïta sur l'évolution de la Transition'', a-t-il dit.

Le dirigeant ghanéen est porteur d'un message de ses homologues de la région pour évoquer avec la partie malienne les délais relatifs à la période transitoire et les engagements pris pour l'organisation des élections générales au Mali.