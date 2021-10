L'introduction de la 5G en Algérie doit "nécessairement" être précédée d'un écosystème favorable à cette nouvelle technologie, ont affirmé lundi à Alger des opérateurs activant dans le domaine des télécommunications. "Avant d'introduire la 5G en Algérie, il faut d'abord préparer un écosystème adapté pour avoir accès à cette nouvelle technologie qui promet un saut technologique en matière de connectivité par rapport à la 4G", a indiqué le directeur général d'Ericsson Algérie, Yacine Zerrouki, lors d'un débat sur le thème "Que prévoit l'Algérie pour la 5G", tenu en marge de la 2ème édition du Salon du digital, technologie et Iot (Digitech 2021). Pour lui, les conditions nécessaires au déploiement de la 5G, "qui ne peut se faire avant 2023", sont d’abord la libération des fréquences, l’augmentation de la bande passante internationale et une couverture 4G appréciable du territoire national et qui constituera le socle de cette nouvelle technologie.

Il a expliqué qu'Ericsson commercialise déjà des équipements "5G ready" et ce, depuis 2016, l’objectif étant de réduire son temp s de déploiement quand la décision sera prise par les autorités algériennes.

De son côté, le représentant de Nokia Algérie, Karim Hadjarab, a fait savoir que le taux de pénétration de la 5G dans le monde est actuellement "très faible" variant entre 2 à 3%, soulignant l'impérative pour l'Algérie de préparer d'abord le terrain à la 5G à travers la mise en place d'un écosystème adéquat, avant de se lancer dans cette nouvelle technologie. "Il faut d'abord mettre en exergue les besoins et préparer les utilisateurs par des explications avant de penser à déployer la 5G", a-t-il dit, notant que la 5G a été conçue pour satisfaire les besoins croissants de communication toujours plus rapides des usagers notamment du secteur économique.

La 5G offre le très haut débit garanti et une faible latence qui vont bouleverser les usages, constituant ainsi une rupture technologique par rapport aux générations précédentes (4G, 3G et 2G) et permet de connecter plusieurs technologies (le cloud, l’intelligence artificielle, l’IoT-Internet des objets et la réalité virtuelle/augmentée) pour mieux répondre aux nouvelles attentes des clients et aux défis des marchés, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le représentant de Huawei Algérie, Abderrahmane Tekfi, a souligné l'importance de commencer par vulgariser le concept de l a 5G en organisant des formations expliquant cette technologie, ajoutant que Huawei coopère avec plusieurs universités en Algérie dans le cadre du programme ICT Académie dans l'objectif de vulgariser ce concept. "La 5G est un accélérateur en matière économique et apporte beaucoup d'opportunités pour le gouvernement et les entreprises créatrices de valeurs ajoutés", a indiqué le responsable de Huawei dont l'entreprise a commencé le développement de la 5G en 2009, couronnée par une solution complète en 2012 et qui possède 11 références mondiales dans la 5G. Pour le représentant de l'opérateur de la téléphonie mobile, Nacereddine Mayout, il faut d'abord amortir l'investissement dans le cadre du déploiement de la 4G lancée en 2016 en Algérie pour ensuite penser à introduire la 5G.

"Toutes le plateformes sont migrables vers la 5G. On peut les adapter à la 5G", a-t-il ajouté.