Un cimetière antique a été découvert dans la localité de Mellaha dans la commune d’Ouled Khelouf (wilaya de Mila) au cours des travaux de pose d’une canalisation d’eau potable, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la culture et des arts. Le cimetière comprend quatre tombeaux, dont la technique de construction et l’orientation constatées lors de l’inspection du site indiquent leur appartenance à une époque ancienne, a indiqué Lezghad Chiaba, chef du service du patrimoine culturel à la direction de wilaya de la culture et des arts. Les sépultures ont été découvertes à 50 centimètres de profondeur à proximité de ruines romaines signalées dans l’Atlas archéologique de l’Algérie de 1911, a ajouté le même cadre.

Le site a été découvert suite à des travaux de pose d’une canalisation d’eau potable sous l’égide de l’Agence nationale des barrages et transferts et a été signalé par la brigade de la Gendarmerie nationale d’Ouled Khelouf à la direction de la culture qui a procédé à son inspection en date du 3 octobre, a-t-on précisé de même source. "Les travaux de creusage ont endommagé ‘‘entièrement’’ ces tombe aux laissant seulement certains fragments et des ossements, dont une partie d’un maxillaire inférieur et un fémur, rendant difficile la datation", a ajouté le chef du service patrimoine culturel. Cette découverte vient s'ajouter à la liste des biens culturels immobiliers de la wilaya, a affirmé M. Chiaba, relevant qu’une enquête a été ouverte pour non-dénonciation de destruction de tombes en vertu de la loi 04/98 sur la protection du patrimoine culturel. La commune d’Ouled Khelouf compte plus de 20 sites figurant sur la liste des biens culturels immobiliers de la wilaya de Mila, a-t-il précisé, soulignant que cette découverte archéologique est la troisième du genre effectuée depuis le début de l’année en cours.