La prise de paracétamol pendant la grossesse nuirait à la fertilité des jeunes filles.

Pendant la grossesse, les futures mères devraient s'abstenir de se soigner avec du paracétamol. Déjà reconnu comme facteur de risque du symptôme du spectre autistique, de l'augmentation chez les enfants des troubles cognitifs , du développement des troubles du comportement, il serait aussi mis en cause dans d'infertilité des jeunes filles, selon les résultats d’une étude publiée dans la revue médicale Endocrine Connections. Ces conclusions ont été obtenues sur des souris.

Les chercheurs du Copenhagen University Hospital au Danemark ont réalisé une méta-analyse avec 3 études portant sur des rongeurs recevant du paracétamol pendant la gestation, à des doses équivalentes à celles qu'une femme enceinte pourrait prendre pour le soulagement de la douleur.

Le paracétamol pendant la grossesse, facteur de risque d'infertilité

Les résultats de cette étude de grande ampleur ont révélé que l'exposition au paracétamol entraîne une réduction des follicules primordiaux, un cycle irrégulier, l'absence prématurée de corps jaune, ainsi qu'une fertilité réduite. Ces conclusions sont problématiques dans le monde occidental où l'âge de l'accouchement est continuellement retardé et parce que le paracétamol est recommandé pendant la grossesse pour la douleur et la fièvre.

"Bien que cela ne soit pas une atteinte grave à la fertilité, ces résultats restent très préoccupants car les données de trois études différentes ont toutes montré indépendamment que le paracétamol peut perturber le développement reproducteur féminin", a déclaré le Dr Kristensen. Il a ajouté qu'une étude plus approfondie était nécessaire pour établir les effets sur la fertilité humaine. L'utilisation à court terme du paracétamol est actuellement considérée comme sûre pendant la grossesse. "Les recommandations actuelles concernant l'utilisation du paracétamol pendant la plus courte durée nécessaire pour soulager la douleur pendant la grossesse ne devraient pas changer sur la base de cet article de revue", a déclaré le Dr Rod Mitchell , endocrinologue pédiatre consultant à l'Université d'Edimbourg.