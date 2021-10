Une récolte de dattes estimée à plus de 1,44 millions de quintaux est attendue cette année dans les wilayas d’Ouargla et Touggourt, selon la direction locale des services agricoles (DSA). Cette récolte prévisionnelle se répartit entre la variété supérieur "Deglet-Nour avec 839.921 qx, la variété "Ghers" avec 390.526 qx, la "Degla-Beida" avec 95.920 qx et les variétés communes 120.713 qx, a-t-on précisé.

Les services de la DA font cependant remarquer cette production attendue est en "nette" baisse de quelque 319.000 qx par rapport à celle de la précédente saison agricole qui avait enregistré une production de plus de 1,766 million qx. Elle avait englobé 1,036 million qx de Deglet-Nour, 481.097 qx de Ghers, 99.111 qx de Degla Beida et 149.228 qx de dattes communes, a-t-on fait savoir.

Cette baisse est expliquée par les fortes chaleurs enregistrées cette année de juin à septembre, entrainant un assèchement du fruit et affectant donc sa maturation, et par conséquent la production dattière dans son ensemble, au double plan quantitatif et qualitatif.

La superficie consacrée à la phœniciculture dans les w ilayas d’Ouargla et Touggourt est de 23.000 hectares, totalisant un effectif de plus de 2,79 millions de palmiers, dont plus de 2,51 millions de palmiers productifs, d’après les données des services agricoles.