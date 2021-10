Un programme visant l'ancrage de l’esprit d’entrepreneuriat chez la femme rurale a été lancé, dimanche à Tissemsilt, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de l’action sociale et de solidarité. Dans une déclaration à l'APS, en marge de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, la directrice locale de l’action sociale et de solidarité, initiatrice du programme, Moufida Abed a ainsi indiqué que le programme en question, élaboré en coordination avec les partenaires de son secteur, comprend des sorties à travers les 22 communes de la wilaya, à l'effet d'inciter les femmes rurales à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les rencontres devraient permettre aux femmes des zones rurales enclavées de s’informer sur les mécanismes mis en place par l’Etat devant leur permettre de se lancer dans des activités artisanales et agricoles. D'une durée de trois (3) mois, le programme vise à se rapprocher des femmes rurales lancées dans de nombreux métiers telle la fabrication de l’alfa, le doum, la couture et la tapisserie, et ce, dans l'objectif de les encourager et les inciter à s’inscrire à la chambre de wilaya de l’artisanat et des métiers, ainsi qu’à la création d'entreprises artisanales féminines. Des journées d’étude et de sensibilisation ont été programmées au profit des femmes ayant bénéficié de crédits dans le cadre des dispositifs "ANGEM" et "ANAD" durant lesquelles les projets d’investissement réussis gérés par des femmes ayant bénéficié, ces dernières années, de crédits, seront mis en avant, selon Mme Abed.

Des expositions seront également organisées, à l’occasion, au niveau des établissements de formation pour faire part des avantages et des facilitations accordés par l’Etat au profit des femmes rurales, dans le domaine de création de micro-entreprises et leur accompagnement dans le processus de formation concernant les activités artisanales et agricoles. Des émissions de Radio figurent également au menu pour encourager les femmes rurales à se lancer dans des projets, en présentant des success story. L’objectif de ce programme est d'ancrer l’esprit d’entrepreneuriat féminin pour permettre à la femme rurale de créer son propre projet d’investissement et contribuer au développement économique du pays, selon Mme Abed. La cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, organisée par la Direction des services agricoles, e n coordination avec la Direction de l’action sociale et de solidarité, ainsi que la Conservation des forêts, a été marquée par l’organisation d’expositions de produits agricoles de la femme rurale et la présentation d’affiches et de dépliants jetant la lumière sur les efforts déployés par l’Etat pour promouvoir l'entreprenariat féminin notamment au niveau local. Des femmes artisanes des zones rurales enclavées de la wilaya ont été honorées à l'occasion, vu leur contribution dans la préservation des métiers menacés d’extinction, à l’instar de la fabrication de l’alfa, doum et les ustensiles en argile et en bois.