L’unité de l’Algérienne des Eaux ( ADE) de la wilaya de Saïda a annoncé, lundi, la reprise de l’opération d’alimentation en eau potable des habitants des communes de Saïda et de Aïn Lahdjar après réparation de la panne technique ayant touché la conduite de pression et la pompe principale, lundi , a-t-on appris auprès de cette société . La société a indiqué que les équipes de l’ADE ont achevé les travaux de réparation de la panne technique ayant touché la conduite de pression au niveau de la station de pompage "Omar" et la pompe principale "El Ghatsa" dans la commune de Aïn Skhouna. Ainsi, il a été procédé au remplissage des réservoirs d’eau à travers les cités et quartiers des communes de Saïda et de Aïn Lahdjar, ayant été touché par la suspension de cette source vitale, lesquels connaissent un retour progressif de l’eau dans les robinets et ce, à partir de ce lundi après-midi. Les cités d’habitations "Ennasr", "Sidi kacem", "Ezzitoun", "Essalem", "Reffafa Miloud", "El Badr", "Riadh" et "El Azhar" de la commune de Saïda ont été normalement alimentées en eau potable, tout comme les habitants des cités Saïdi Benyamina , 200 logements et les 332 logements de la commune de Aïn lahdjar.

A signaler que les cités d’habitations des deux communes sus-indiquées ont connu des coupures et des perturbations en matière d’approvisionnement en eau potable, samedi dernier, suite à une panne technique.