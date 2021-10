Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi au siège de la Présidence de la République, l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Aymen Mechrafa qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie.

L'ambassadeur égyptien a adressé ses sincères remerciements au président de la République et aux autorités algériennes pour les facilitations et la coopération au service des deux peuples frères et au mieux des intérêts communs.

"J'ai été honoré aujourd'hui de rencontrer le président de la République, en dépit de son agenda très chargé", a déclaré M. Mechrafa, affirmant que cette audience, "fructueuse et enrichissante", lui a permis d'écouter les points de vues du Président Tebboune sur "les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international".

Soutenant que cette rencontre traduisait "les relations égypto-algériennes privilégiées que nous aspirons à promouvoir", le diplomate égyptien a indiqué avoir renouvelé son invitation au président de la République à visiter l'Egypte "dans un proche avenir".

Il a en outre souhaité le bien-être au peuple algérien qu 'il a qualifié de "généreux et hospitalier".