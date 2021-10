Neuf personnes ont été tuées, dont deux enfants, dans une fusillade survenue dans la ville sud-africaine de Durban (630 km de Pretoria), a révélé lundi la police locale.

Une fille de 5 ans et un garçon de 10 ans, ainsi que leur père, ont été abattus par des hommes armés dimanche vers 22H00, a déclaré le porte-parole de la police provinciale, le colonel Thembeka Mbele. Au total, six personnes ont été tuées dans cette maison avant que les hommes armés ne fassent irruption dans deux autres habitations et tuent trois autres personnes, a précisé M. Mbele.

En moyenne, le pays enregistre 58,4 meurtres par jour, soit un taux de 35,8 meurtres pour 100.000 habitants, selon le dernier recensement démographique.