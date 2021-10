Trois (03) personnes ont trouvé la mort et 199 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi lundi par les services de la Protection civile.

Durant la même période, les éléments de la Protection civile sont intervenus suite au décès de quatre personnes par asphyxie au monoxyde de carbone.

Il s'agit de deux personnes âgées, un homme de 88 ans et une femme de 86 ans, décédés dans leur domicile familial à El-Khroub (Constantine), ainsi que deux autres personnes de sexe masculin, âgées respectivement de 20 ans et 24 ans, décédés également dans leur domicile familial à Bir El-Djir (Oran).

Pour ce qui est des activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 27 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette, le respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont effectué 34 o pérations de désinfection générale à travers le territoire national, touchant les infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source.