Au moins 22.107 unités de produits pyrotechniques, destinés à la commercialisation illicite, ont été saisis et treize individus arrêtés par les forces combinées de sécurité (Gendarmerie et Police) dans les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, rapporte lundi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sureté de wilaya.

La saisie a été effectuée dernièrement lors de contrôles pédestres des forces combinées à travers la wilaya, dans le cadre des efforts déployés pour freiner la vente de pétards et autres objets pyrotechniques potentiellement dangereux et sources d’accidents, d’incidents et de conflits entre personnes, a précisé la source.

Ces objets pyrotechniques, de différents formes et puissances, introduits illégalement sur le marché national et destinés à être écoulés sur le marché local, ont été saisis tandis que leurs propriétaires, 13 individus présumés impliqués dans ce trafic, ont été arrêtés et présentés devant les instances judiciaires de Ghardaïa.

Pour lutter contre ce commerce illicite de pyrotechnique et à l’approche de la commémoration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (QSSSL), les services de sécurité de Ghardaïa ont mis en place des dispositifs et pris une série de mesures comme l’intensification d’opérations de contrôle combinées (gendarmerie et sureté nationale), la multiplication des patrouilles mobiles à travers les axes routiers les plus fréquentés par les revendeurs de pétards et l’organisation de campagnes de sensibilisation contre ces produits dangereux, signale-t-on.