Un accident de la route a fait un mort et deux blessés graves par suite d'une collision entre un fourgon et une voiture de tourisme survenue samedi soir au lieudit "Remila" à 45 km à l’ouest de Bejaia, a-t-on indiqué dimanche à la protection civile.

La victime, âgée de 25 ans, conduisant le véhicule de tourisme s’est éteinte sur le coup.

Les deux autres personnes, convoyées à bord du fourgon, ont été gravement blessées et transférées d’urgence par la protection civile à l’hôpital de Sidi-Aich. Les causes à l’origine du drame n’ont pas été précisées.

D'aucuns n’excluent pour autant le facteur de l’excès de vitesse au regard de la configuration redoutable de ce tronçon de route de la RN.26 (Bejaia-Bouira) dont la rectitude plane sur une distance de 500 mètres est incitatrice à l’erreur.

Ce tronçon est abordé par les automobilistes après une série de virages aussi fastidieux que dangereux.

L'accident tragique boucle en fait plusieurs autres d’une série noire survenue en moins de trois jours, au terme desquels deux morts et 21 blessés ont été déplorés, le plus grave s’étant produit dans la nuit de jeudi, à Melbou, sur la RN.43 (Bejaia -Jijel) à 25 km à l’est de Bejaia, où un homme de 39 ans D.

Djamel y a été mortellement heurté par un véhicule de passage.

Des renversements de véhicules et des accidents de motos font partie de ce triste lot, a-t-on précisé à la protection civile qui souligne avoir enregistré 14 accidents en ce laps de temps.